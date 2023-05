Governo: palazzo Chigi, un minuto di silenzio a inizio Cdm, 24 maggio lutto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 23 maggio 2023, alle ore 11.36, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni. Segretario, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. In apertura della riunione, il Consiglio dei ministri – riferisce una nota di palazzo Chigi – ha rispettato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione e ha deliberato la proclamazione del lutto nazionale per la giornata del 24 maggio 2023. Inoltre, il Consiglio dei ministri si è associato al presidente Meloni nel ricordo della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992. (Rin)