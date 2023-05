© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani in Campidoglio la camera ardente per Maria Giovanna Maglie: dalle 15 alle 18 nella sala della Promoteca sarà possibile porgere un ultimo saluto. Le esequie si terranno giovedì 25 maggio alle 12 nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo. È quanto si legge in una nota. (Rer)