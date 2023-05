Parlamento: Castellone (M5s), insediato Intergruppo dedicato ai Diritti fondamentali della persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo intergruppo sarà uno spazio di confronto e di dialogo tra cittadini e istituzioni e si occuperà di diritti fondamentali della persona, in ambito sociale, giuridico, economico, medico, per individuare proposte e strategie utili a garantire una società più equa, inclusiva e rispettosa della dignità umana in ogni suo aspetto". Lo ha detto la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5s) in occasione della riunione di insediamento dell'Intergruppo parlamentare dedicato ai Diritti fondamentali della persona promosso e costituito dalla senatrice pentastellata al fine di promuovere un dibattito su diritti "non ancora completamente garantiti dal quadro normativo italiano e per questo bisognosi di attenzione da parte di istituzioni e società civile". "L'Intergruppo - prosegue - risponde alla urgente necessità di creare un ponte tra istituzioni e cittadini al fine di incentivare la partecipazione e il coinvolgimento al dibattito politico cui possano seguire azioni concrete in campo legislativo". Alla riunione di insediamento hanno partecipato: Stefania Andreoli, Antonio Becchimanzi, Giuditta Brunelli, Giovanni Caccamo, Melita Cavallo, Alessia Cicatelli, Gilberto Corbellini, Marcello Crivellini, Marilisa D'Amico, Bruno De Filippis, Antimina Di Matteo, Alessandro Fusacchia, Filomena Gallo, Caterina Garone, Tobia Iodice, Chiara Lalli, Lelio Mancino, Maria Grazia Mazzoni, Giulio Mignani, Pegah Moshir Pour, Anna Pompili, Valeria Poli, Francesca Re, Claudio Santini, Fabrizio Starace. "Questo è solo l'inizio. Buon lavoro a tutti noi", ha concluso Castellone.(Rin)