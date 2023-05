Imprese: elicotteri di Leonardo per trasporto privato confermano leadership nel Regno Unito e in Irlanda, nuovi ordini annunciati a Ebace 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo di distribuzione ha assicurato ai clienti benefici continuativi, riducendo significativamente i tempi di consegna e garantendo loro competenza e servizi di supporto completi, fattori che contribuiscono altresì al mantenimento della leadership di Leonardo nel settore del trasporto executive e privato nel Regno Unito e in Irlanda, senza dimenticare l’importanza delle altre applicazioni operative. Tale posizionamento è stato ulteriormente rafforzato a seguito del lancio del nuovo brand VIP Agusta alla fine del 2021, con le sue caratteristiche esclusive e la nuovissima offerta di servizi. Sloane agisce inoltre in qualità di centro di assistenza tecnica autorizzato, con servizi di manutenzione e supporto per la maggior parte degli AW109 GrandNew e per tutti gli AW169 in configurazione VIP dell’area. Sloane Helicopters è anche un centro di addestramento Type Rating per elicotteri Leonardo nel Regno Unito. Complessivamente, il posizionamento di Leonardo nel mercato del trasporto privato e corporate di Regno Unito e Irlanda ha dimostrato una solida performance negli ultimi 12 mesi, con ordini totali per quasi 15 elicotteri, tra cui un mix di AW109 GrandNew/Trekker e cinque AW139, tutti previsti in consegna nel periodo tra il secondo semestre del 2023 e il 2025. Per quanto riguarda l'AW139, questi ultimi ordini ampliano ulteriormente il successo di questo modello, leader nella sua classe, per missioni di trasporto privato nel Regno Unito e in Irlanda, grazie alle sue caratteristiche di maturità e affidabilità, combinate con un elevato livello di comfort e prestazioni senza pari, portando a quasi 20 il numero totale di aeromobili di questo tipo che volano nella regione. In aggiunta ai nuovi ordini, nell'ultimo anno sono stati consegnati nei due paesi otto AW109, oggetto di contratti stipulati negli anni precedenti. (Com)