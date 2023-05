Ambiente: cartucce per stampante esauste, scopriamo il corretto smaltimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quantità di cartucce per stampante che vengono utilizzate è ormai enorme: questi dispositivi informatici, infatti, hanno ormai raggiunto alti livelli di diffusione anche in ambito domestico. Acquistare questi prodotti è quanto di più semplice ci sia, anche online è possibile trovare e-commerce dedicati interamente a tali articoli, come www.tuttocartucce.com , ma come vanno gestiti questi consumabili una volta divenuti esausti? Questa domanda non è affatto scontata perché tantissime persone hanno ancora dei dubbi a riguardo, come confermato dal fatto che si riscontrano, non di rado, degli smaltimenti impropri di tali rifiuti, andiamo dunque a fare chiarezza. Le cartucce per stampante non sono conferibili nella differenziata. L’errore più comune nella gestione delle cartucce per stampante è quello di conferirle nei contenitori della plastica della raccolta differenziata, o magari in quelli del secco residuo: nulla di più sbagliato. Le cartucce per stampante, infatti, sono dei rifiuti che non possono essere conferiti nella semplice differenziata, ma che richiedono delle procedure specifiche per via della loro natura di rifiuto “speciale” non pericoloso. Diciamo subito che non ci sono spese ed incombenze a carico dell’utenza, quantomeno per quel che riguarda i semplici cittadini: il corretto smaltimento delle cartucce per stampante esauste, come anche di rifiuti di altro tipo, è sempre gratuito e può essere eseguito in modo molto pratico, vediamo subito come. (segue) (Rin)