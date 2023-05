Ambiente: cartucce per stampante esauste, scopriamo il corretto smaltimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corretta gestione delle cartucce per stampante esauste prevede che vengano consegnate ad un’isola ecologica della propria città. Ma che cos’è? Che cosa sono le isole ecologiche. Le isole ecologiche, non di rado chiamate anche con denominazioni diverse come ecocentri o centri di raccolta, sono strutture pubbliche adibite appunto alla raccolta dei rifiuti non gestibili attraverso differenziata. Queste strutture sono gestite da società specializzate le quali operano per conto delle amministrazioni locali, di conseguenza per avere informazioni autorevoli e precise sulle isole ecologiche della propria zona è necessario visitare il sito Internet istituzionale del proprio Comune, nelle sezioni dedicate alla raccolta dei rifiuti, oppure quello ufficiale della società incaricata: per individuarlo può essere sufficiente una semplice ricerca nel web, magari digitando la parola “isole ecologiche” seguita dal nome della propria città. L’unica e sola responsabilità del cittadino, dunque, è quella di consegnare questi rifiuti a questi centri di raccolta, sarà poi il relativo personale a provvedere al corretto smaltimento; il tutto, è bene sottolinearlo nuovamente, senza che si debba sostenere alcun costo, dunque effettuare smaltimenti non corretti sarebbe non solo un comportamento poco civile, ma anche del tutto privo di senso. (segue) (Rin)