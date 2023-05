Ue: Consiglio chiede uso equo e sostenibile dello spazio per ridurre rifiuti orbitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Ue, riunito nel Consiglio Competitività, ricerca e spazio, ha adottato oggi le conclusioni su un "uso equo e sostenibile dello spazio", che includono un invito ad adottare un approccio europeo alla gestione del traffico spaziale. "Le orbite spaziali sono un bene comune di cui tutti dobbiamo prenderci cura, non solo per noi stessi, ma anche per le generazioni future. Dobbiamo continuare a trarre profitto dalle opportunità offerte dalle tecnologie satellitari, ma in modo sostenibile, sicuro ed equo per tutti i popoli del pianeta" ha detto Mats Persson, ministro svedese dell'Istruzione. Nel testo approvato, come si legge in un comunicato stampa del Consiglio "i ministri Ue hanno riconosciuto che, se da un lato la tecnologia spaziale offre molteplici vantaggi alla società e all'economia, dall'altro alcune orbite intorno alla Terra sono congestionate da satelliti e detriti che rendono più rischioso e complesso il futuro sviluppo delle attività spaziali. Inoltre, l'inquinamento luminoso e le interferenze elettromagnetiche disturbano l'osservazione e la ricerca astronomica". (segue) (Beb)