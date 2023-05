Ue: Consiglio chiede uso equo e sostenibile dello spazio per ridurre rifiuti orbitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare queste sfide, le conclusioni del Consiglio chiedono misure di mitigazione per monitorare e gestire i detriti spaziali esistenti e trovare modi per ridurre la quantità di rifiuti nelle future attività orbitali. Nel testo approvato, i ministri Ue propongono quindi di rafforzare le capacità attraverso il contributo del servizio di sorveglianza e tracciamento spaziale dell'Unione europea, in collaborazione con l'Agenzia del programma spaziale dell'Ue, per progredire verso un approccio comunitario alla gestione del traffico spaziale. "Lo spazio è un bene comune globale che dovrebbe essere libero di essere esplorato e utilizzato da tutti gli Stati", si legge nella nota del Consiglio. Il testo, pertanto, invita la Commissione e gli Stati membri a valutare l'accettazione dell'Accordo di salvataggio, della Convenzione sulla responsabilità e della Convenzione sulla registrazione nell'ambito dei trattati e delle convenzioni delle Nazioni Unite sullo spazio esterno. Le conclusioni adottate dal Consiglio, infine, invitano inoltre gli Stati membri e la Commissione a continuare ad attuare le 21 linee guida volontarie per la sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali esterne, adottate dalle Nazioni Unite. (Beb)