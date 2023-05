Bosnia: Fmi, necessario aumentare tassi di interesse nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario un aumento dei tassi di interesse in Bosnia Erzegovina. Lo pensa il Fondo monetario internazionale (Fmi) secondo quanto dichiarato da Alina Iancu, capo della missione bosniaca presso la sede dell'organizzazione a Washington. Secondo le stime del Fmi, quest'anno la crescita del Pil in Bosnia Erzegovina ammonterà solo al due per cento, mentre l'inflazione sarà al livello del 6 per cento. Il Fondo monetario invita quindi le autorità del Paese balcanico ad attuare il più rapidamente possibile riforme che possano assicurare una stabilità economica e finanziaria a lungo termine minacciata ora da un rallentamento della crescita economica e da un'elevata inflazione. Iancu ha avvertito che i rischi per la Bosnia Erzegovina sono "molto pronunciati", soprattutto a causa dell'improvviso rallentamento delle attività economiche in Europa, ma anche a causa dell'inasprirsi delle tensioni politiche nel Paese stesso e dei rischi finanziari sempre più pronunciati. Il Fmi invita quindi le autorità della Bosnia Erzegovina a lavorare per contenere l'inflazione e a utilizzare strumenti fiscali a tale scopo riducendo i consumi correnti, sottolineando che l'aumento dei tassi di interesse è una manovra necessaria perché le differenze tra tali tassi nell'Eurozona e in Bosnia Erzegovina devono essere ridotte. (Seb)