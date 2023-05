Sanità: via libera da Aula Camera a pdl su diabete di tipo uno e celiachia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera quasi unanime, da parte dell'Aula della Camera, con 255 sì ed un solo voto contrario, alla proposta di legge recante disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo uno e della celiachia nella popolazione pediatrica. Il testo, che reca come prime firme quelle di Giorgio Mulè, di Forza Italia, e di Laura Cavandoli, della Lega, passa ora all’esame del Senato. (segue) (Rin)