Sanità: via libera da Aula Camera a pdl su diabete di tipo uno e celiachia (2)

- Il provvedimento ha la finalità di definire un programma pluriennale di salute pubblica di diagnosi precoce tramite screening destinato alla popolazione in età infantile e adolescenziale, per identificare i soggetti esposti al rischio dello sviluppo di diabete di tipo uno o di celiachia. La proposta di legge prevede che il programma sia adottato, a decorrere dal 2024, tramite decreto del ministro della Salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo uno e da celiachia. Si dispone, infine, che il dicastero della Salute promuoverà campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull’importanza della diagnosi precoce in età pediatrica, con una spesa di 150.000 euro annui, a decorrere dal 2023. (Rin)