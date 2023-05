Sicurezza: De Corato (Fd'i), Viminale metta agenti sui treni dove avvengono violenze con frequenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quelle sui treni sono aggressioni e violenze che avvengono con una certa frequenza. Le nuove assunzioni che attuerà il Viminale, circa 2.100 tra uomini e donne, vengano utilizzate soprattutto sui treni dove assistiamo a scene molto gravi e raccapriccianti. Le attuali forze dell'ordine presenti sono troppo poche per contrastare l'alto tasso di criminalità che si scatena quotidianamente". Lo comunica il deputato Riccardo De Corato, a proposito della violenza su un treno ai danni di un ragazzino 16 enne, avvenuta ieri mattina. "Un'altra soluzione alternativa potrebbe essere quella di militarizzare le carrozze dei treni per dare un chiaro e incisivo segnale di sicurezza. L'attuale numero di agenti di Polizia Ferroviaria andrebbe quantomeno raddoppiato se non triplicato", conclude De Corato. (Com)