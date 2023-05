Arabia Saudita-Russia: incontro tra ministri Interno, focus su cooperazione e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno dell’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Saud bin Nayef, ha incontrato a Riad l’omologo russo, Vladimir Kolokoltsev, per discutere del rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale saudita “Spa”, sottolineando che “durante la sessione di colloqui le parti hanno parlato di una serie di questioni di interesse comune”. All'incontro, hanno preso parte alte delegazioni dei ministeri dell’Interno dei due Paesi, il direttore della pubblica sicurezza saudita, Muhammad bin Abdullah al Bassami, e l’ambasciatore della Russia in Arabia Saudita, Sergey Kozlov.(Res)