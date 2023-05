Messico: snodi logistici intermodali, Lopez Obrador firma decreto per esproprio terre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha firmato un decreto per espropriare oltre centomila metri quadri di terreno da destinare alla costruzione di infrastrutture di "pubblica utilità". Si tratta in particolare dei centri intermodali di una rete ferroviaria nel centro del Paese, garantendone inoltre il collegamento con l'Aeroporto internazionale Felipe Angeles. Il terreno, si legge nel decreto pubblicato di gazzetta ufficiale, è parte di proprietà private nei comuni di Tultitlan, Tultepec e Nextaplan, nello Stato di Messico. La segreteria di Infrastruttura, comunicazione e trasporti provederà alla "occupazione immediata dei beni" e consegnare l'ammontare monetario previsto per legge, a chi rivendichi il diritto di proprietà. (Mec)