Italia-Kazakhstan: Meloni conferma colloquio con Tokayev, "comune interesse a rafforzare relazioni"

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Lo ha confermato la stessa Meloni su Twitter, definendolo "un cordiale colloquio che ha confermato l’ottimo livello delle relazioni bilaterali tra Roma e Astana e il comune interesse a rafforzarle ulteriormente". "Ringrazio il presidente Tokayev per aver espresso le condoglianze al governo italiano per le vittime delle alluvioni in Emilia-Romagna", ha concluso la titolare di Palazzo Chigi. I due avrebbero dovuto avere ieri, 22 maggio, un incontro di persona ad Astana. L’appuntamento è stato tuttavia cancellato per il rientro anticipato di Meloni dal Giappone, dove si trovava per il vertice del G7 di Hiroshima, in ragione dell’emergenza alluvioni in Emilia Romagna. Nel corso della conversazione, secondo la nota della presidenza kazakha, i due leader hanno discusso delle prospettive di sviluppo della cooperazione in ambito politico, economico, commerciale e umanitario. Tokayev e Meloni hanno ricordato come l’interscambio tra i due Paesi abbia raggiunto i 15 miliardi di dollari lo scorso anno, e come Italia e Kazakhstan abbiano “stretti rapporti” in vari settori economici, con oltre 270 imprese italiane che operano attualmente con successo nel Paese centrasiatico. I due leader, infine, hanno parlato delle “prospettive di cooperazione nell’ambito dell’attuazione di progetti comuni nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’industria e dell’agricoltura”.(Res)