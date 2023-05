Antimafia: Balboni (Fd'I), articolo 27 Costituzione vale solo quando Pd visita Cospito? Disgustosa doppia morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei porre una domanda ai colleghi dell'opposizione che si scandalizzano ipocritamente per l'elezione di una persona di specchiata moralità come Chiara Colosimo a presidente della commissione Antimafia: quindi, quattro parlamentari del Pd che vanno in processione dal terrorista Cospito esercitano una legittima prerogativa parlamentare, mentre Chiara Colosimo che incontra il terrorista Ciavardini nell'ambito di iniziative volte al reinserimento degli ex detenuti, non adempie all'articolo 27 della Costituzione? Questa doppia morale è veramente disgustosa". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali. (Rin)