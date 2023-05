Auto: Valentini, incentivi per elettriche poco usati, valutiamo modifiche privilegiando produzione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche non hanno avuto molto successo e il governo valuta una rimodulazione. Lo ha detto il vice ministro delle Imprese e del made in Italy Valentino Valentini, rispondendo al question time in decima Commissione a una domanda dell'onorevole Squeri (FI). Valentini ha ricordato che il Dpcm 6 aprile 2022 ha definito per il triennio 2022-2024 gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti, stanziando a tale scopo 1 miliardo e 830 milioni di euro (ossia 610 milioni annui nel periodo che va dal 2022 al 2024). Inoltre, sono stati stanziati circa 40 milioni di euro annui per il periodo 2022-2024 per incentivare le infrastrutture di ricarica per gli utenti domestici. Però "la risposta del mercato è stata eterogenea: sull'endotermica a bassa emissione sono stati in breve tempo utilizzati tutti gli incentivi messi a disposizione, mentre gli incentivi sull'elettrico puro non hanno avuto un buon riscontro. Nel 2022 sono rimaste inutilizzate, appunto, sull'elettrico, risorse circa 130 milioni di euro. Per quanto riguarda il 2023, i 150 milioni per l'acquisto di autoveicoli con motore endotermico e consumo medio di CO2 fra 61 e 135 grammi per chilometro sono terminati in poche settimane, mentre dei 425 milioni complessivamente stanziati per le auto elettriche e ibride sono stati, ad oggi, utilizzati soltanto 33 milioni, meno dell’8 per cento. Attualmente, dunque, è in corso un monitoraggio sul tiraggio delle misure in essere, con riferimento agli stanziamenti 2022 e 2023, in vista di possibili interventi normativi. Nell’ottica di sostenere l’acquisto di auto a più basse emissioni, si condivide, infatti, la necessità di rimodulare gli incentivi esistenti" per "sostenere il lato della domanda (anche prevedendo sostegni per le persone meno abbienti a rottamare la vecchia auto e acquistarne una ecologicamente più sostenibile) e anche l’offerta (gli incentivi dovranno andare sempre più a beneficio della produzione nazionale)". "In tale ottica, sarà valutata ogni soluzione utile ad assicurare una transizione del comparto efficace e sostenibile sotto il profilo economico e sociale, alla luce del principio di neutralità tecnologica e dell’esito del confronto in sede europea per la rimodulazione delle risorse derivanti da Pnrr, Repower Eu e Fondo di coesione", ha concluso Valentini. (Rin)