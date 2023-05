Decreto Enti: Colucci (M5s), da governo tracotanza istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo decreto legge "presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale: le sue disposizioni non sono riconducibili ad una unitaria ragione di straordinaria necessità ed urgenza. Sono norme affastellate, che perseguono un unico disegno di prepotenza istituzionale". Lo ha detto il deputato del Movimento cinque stelle, Alfonso Colucci, capogruppo in commissione Affari costituzionali, nella dichiarazione di voto per le pregiudiziali sul decreto legge Enti pubblici. "Questo provvedimento - ha aggiunto il parlamentare - con un autentico blitz introduce norme ad personam, o meglio, contra personam. Solo così possono spiegarsi il commissariamento di Inps ed Inail e l'abbassamento a settanta anni del limite di anzianità per i sovrintendenti degli enti lirico-sinfonici. Il commissariamento di un ente si impone in caso di gravi problemi di organizzazione o inefficienza, di grave crisi finanziaria, quando gli organi di rappresentanza e di amministrazione non vogliono o non possono funzionare. Né l'Inps né l'Inail versano in tali condizioni. In particolare, l'attività di Inps è stata rilanciata con ben 12 mila assunzioni in quattro anni, con un importante aumento della produttività e degli investimenti. Inps ha erogato ben 60 miliardi di euro in pandemia, riuscendo comunque a chiudere il proprio ultimo bilancio consuntivo con ben 2 miliardi di euro di utili. La destra al potere - ha concluso Colucci - agisce con tracotanza istituzionale per appagare la propria sete di potere, dando così un colpo mortale alla credibilità delle nostre istituzioni". (Rin)