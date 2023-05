ex Jugoslavia: Serracchiani, riconoscere sacrificio degli italiani deportati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- Il governo "si impegni finalmente ad assicurare la copertura previdenziale" per i periodi di deportazione e persecuzione sofferti dagli ormai pochi cittadini italiani superstiti, che si trovavano a risiedere nei territori ceduti alla ex Jugoslavia. Lo scrive la deputata del Partito democratico (Pd) Debora Serracchiani in un'interrogazione al presidente del Consiglio dei ministri, sottolineando che quei cittadini "hanno subito, da parte delle autorità jugoslave di allora, persecuzioni e deportazioni anche per il solo fatto di aver scelto il mantenimento della cittadinanza italiana e per i quali a tutt'oggi non è previsto alcun riconoscimento simbolico ed economico. Sia questo almeno a titolo di parzialissimo riconoscimento morale del sacrificio patito". Secondo Serracchiani, inoltre, "il nostro Paese non si è fatto carico di un problema che oramai riguarda poche decine di persone e che potrebbe concernere almeno, come proposto da disegni di legge presentati in Parlamento, il riconoscimento della copertura previdenziale" per i periodi di deportazione o persecuzione. "Sono grata – aggiunge la parlamentare dem – all'anziano signore che mi ha avvicinato a Basovizza nel Giorno del Ricordo e mi ha raccontato tutta la sua esemplare vicenda. So che da decenni sostiene questa causa e ho voluto aggiungere la mia voce alla sua, nella speranza che qualcosa accada".(Res)