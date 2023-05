Camera: domani audizioni su Legge quadro interporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 24 maggio, la commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di Legge quadro in materia di interporti, svolge le seguenti audizioni: ore 14:50, gruppo Smet (in videoconferenza); ore 15, Conferenza delle Regioni (in videoconferenza); ore 15:15, European sea ports organisation (Espo); ore 15:30, Ram spa (in videoconferenza); ore 15:40, Uniontrasporti (in videoconferenza). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)