Lombardia: Piloni e Romano (Pd), chiesto consiglio straordinario su dissesto idrogeologico, si terrà il 13 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 13 giugno si terrà un consiglio straordinario sul rischio del dissesto idrogeologico. Un risultato importante che abbiamo ottenuto oggi, grazie alla presentazione di una mozione urgente sul tema che, seppur non trattata, ha posto le basi per un'occasione davvero importante". Lo rendono noto i consiglieri regionali del Pd Matteo Piloni e Paolo Romano, firmatari di una mozione urgente che propone la creazione di una struttura di missione per affrontare il dissesto idrogeologico in relazione ai cambiamenti climatici. Il documento era stato sottoscritto, oltre che da tutti i consiglieri del Pd, anche da altri consiglieri di minoranza. "Quanto appena avvenuto in Emilia-Romagna e nelle Marche deve riportare urgentemente all'attenzione di tutte le istituzioni il tema della messa in sicurezza e della cura dei territori Siccità e alluvioni sono due facce della stessa medaglia, quella della crisi climatica che sta rendendo sempre più numerosi e frequenti questi fenomeni estremi" affermano i consiglieri che, a questo proposito, ricordano e ringraziano tutte le forze dell'ordine e della protezione civile che in queste ore stanno fornendo il loro prezioso aiuto e supporto nei territori alluvionati. "La Lombardia, con il suo 12,4 per cento, è la prima regione italiana per consumo di suolo – ricordano Piloni e Romano - e non ha ancora una normativa che regolamenti gli insediamenti della logistica che, lungo tutta la fascia pedemontana e la bassa, si stanno moltiplicando a dismisura". "Abbiamo il dovere di costruire un ragionamento serio sulla situazione della nostra regione e dei nostri territori e il 13 giugno sarà l'occasione giusta anche per fare il punto sull'attuazione delle misure previste dal Piano regionale di adattamento climatico, redatto ormai qualche anno fa, e sulle osservazioni che Regione Lombardia deve ancora fare al piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" concludono i consiglieri dem. (Com)