Sanità: Russo (FI), screening pediatrico per diabete e celiachia consentirà di salvare molte vite

23 luglio 2021

- Lo screening pediatrico per l'individuazione del diabete e della celiachia, "approvato alla Camera dei deputati con il voto sulla proposta di legge di Giorgio Mulè, consentirà di salvare molte vite e di fare del nostro Paese uno dei più avanzati in fatto di prevenzione. Il voto unanime di Montecitorio dimostra che ci sono temi sui quali la politica è capace di marciare unita, e la salute e il benessere delle bambine e dei bambini non può che essere uno di questi". Lo afferma Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali a Montecitorio, in una nota.(Com)