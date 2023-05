Infrastrutture: volume merci su Rotta transcaspica aumentato di 2,5 volte nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi tre mesi di quest’anno, il volume di merci trasportate via treno lungo la Titr è aumentato di quasi il 64 per cento, attestandosi a 433 mila tonnellate. Le esportazioni del Kazakhstan hanno rappresentato il 60 per cento delle 1,5 milioni di tonnellate di merci trasportate lo scorso anno: tra queste, in particolare, prodotti petrolchimici, metalli, carbone, ferrolega e grano. “Crediamo che le esportazioni di prodotti kazakhi aumenteranno in maniera proporzionale con la crescita del potenziale della rotta”, ha affermato Balykbayev. Il vice ministro ha anche evidenziato il lavoro del governo per creare un hub container all’interno della zona economica speciale del porto di Aktau, sul Mar Caspio, e per il completamento, “molto presto”, del porto di Kuryk, una sessantina di chilometri più a sud. Tra le misure per sviluppare il Corridoio di mezzo figura anche la realizzazione di un secondo binario lungo la tratta ferroviaria tra Dostyk, al confine con la Cina, e Moiynty, sul Mar Caspio, e il potenziamento della stazione di Almaty. (segue) (Res)