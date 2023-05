Infrastrutture: volume merci su Rotta transcaspica aumentato di 2,5 volte nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l’operatore portuale di Singapore Psa International e la compagnia ferroviaria Kazakhstan Railways (Ktz) hanno firmato un accordo per la formazione di una joint-venture, nominata Kpmc, che si occuperà di promuovere lo sviluppo della Rotta di trasporto internazionale transcaspico. L’accordo, si legge in un comunicato, resterà tuttavia soggetto all’approvazione dei rispettivi enti regolatori. L’obiettivo del partenariato tra Ktz e Psa è di incrementare il flusso di container attraverso la rotta, di migliorare i tempi di transito e di ridurre i costi dei trasporti con l’organizzazione di treni blocco e la fornitura di prodotti e servizi da stazione a stazione. “Questa joint-venture è una pietra miliare per Psa, poiché espande la nostra impronta globale verso l’Asia centrale e riflette il nostro continuo impegno per il rafforzamento della connettività globale e del commercio sostenibile. Attraverso il partenariato con Ktz, cerchiamo di creare una rete logistica efficiente che offra agli operatori cargo un’opzione vitale e di valore per migliorare l’agilità e la sostenibilità dei loro affari”, ha commentato l’amministratore delegato di Psa International, Tan Chong Meng. L’accordo è stato firmato in occasione del Business forum Kazakhstan-Singapore ad Astana, alla presidenza della presidente della città Stato Halimah Yacob e del primo ministro kazakho Alikhan Smailov. (segue) (Res)