Infrastrutture: volume merci su Rotta transcaspica aumentato di 2,5 volte nel 2022 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Rotta internazionale di trasporto transcaspica ha fatto riferimento l’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, in occasione della sua visita in Asia centrale del novembre dello scorso anno. “Dobbiamo approfondire i nostri legami con la regione – ha detto nell’occasione - e puntare sul vasto potenziale che essa offre in termini di forniture energetiche, di materie prime e di nuovi corridoi di trasporto che non dipendano dalla Russia, come il Corridoio di mezzo”. L’Italia, con la sua posizione geografica al centro del Mediterraneo, potrebbe fortemente beneficiare del progetto, che nel suo tratto finale seguirebbe in parte il solco della rotta del gas tra l’Azerbaigian e la Puglia. Gli Stati Uniti non hanno preso posizione ufficialmente sul Corridoio di mezzo, ma non vi sono ragioni per credere che l’avversino (essendo l’iniziativa tesa indebolire ulteriormente i legami economici tra l’Europa e la Russia). Il sostegno dell’iniziativa da parte della Cina, invece, non era scontato. Pechino cerca da tempo di sviluppare un proprio progetto ferroviario per il trasporto di merci da e verso l’Europa come parte della sua Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), che tuttavia ha incontrato un crescente scetticismo all’estero per i timori connessi alla cosiddetta “trappola del debito” e per le scarse ricadute economiche dei progetti cinesi altrove (esemplare è il caso del Pakistan). (segue) (Res)