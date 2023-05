Infrastrutture: volume merci su Rotta transcaspica aumentato di 2,5 volte nel 2022 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rotta internazionale di trasporto transcaspica è in realtà già attiva. Nel dicembre scorso, l’Uzbekistan ha annunciato di aver utilizzato per la prima volta il Corridoio di mezzo per esportare 91 container carichi di rame in Bulgaria, aggirando la Russia ma passando per il Turkmenistan, per l’Azerbaigian e per la Georgia, e utilizzando navi per il trasporto treni attraverso il Mar Caspio e il Mar Nero. Tuttavia, perché la rotta transcaspica rappresenti una valida alternativa al trasporto ferroviario via terra, occorrono ancora importanti investimenti in particolare sui porti del Kazakhstan. Uno dei più importanti snodi del Corridoio di mezzo è, ad esempio, il porto di Aktau, sul Caspio. Per rafforzarne la capacità, il governo di Astana ha intenzione di realizzare un nuovo hub container da 28,9 milioni di dollari entro il 2025: il progetto, chiamato Sarzha, consentirebbe al porto di arrivare a trasferire 215 mila container l’anno rispetto agli attuali 40 mila. Per attirare investimenti verso Aktau, il Kazakhstan ha anche creato una Zona economica speciale e ha coinvolto colossi del settore come l’emiratina Abu Dhabi Port Group, la singaporiana Psa International e la giapponese Inpex, che nel marzo scorso ha effettuato il trasporto sperimentale da Aktau a Baku di un carico di 52 mila barili di petrolio provenienti dal giacimento kazakho di Kashagan. (segue) (Res)