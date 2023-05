Infrastrutture: volume merci su Rotta transcaspica aumentato di 2,5 volte nel 2022 (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro possibile snodo è rappresentato dal porto di Kuryk, poco più di 60 chilometri più a sud. Del progetto di sviluppo del terminal si sta occupando la compagnia Semurg Invest: l’obiettivo, come reso noto in un’intervista alla “Cnbc” dall’amministratore delegato Nurzhan Marabayev, è di utilizzare lo scalo per il trasporto di petrolio e gas naturale liquefatto. Il trasferimento di idrocarburi non è la ragione d’essere primaria del Corridoio di mezzo, ma il Kazakhstan ha urgenza di trovare una rotta alternativa all’oleodotto Caspian pipeline consortium (Cpc), che si appoggia al terminal russo di Novorossijsk, e al Gasdotto trans-caspico (Tcp), ancora fermo su carta, per mettere al sicuro le proprie esportazioni verso l’Europa. L’altra incognita che pende sul progetto è legata alla sicurezza del Caucaso, territorio che pure necessiterebbe di forti investimenti infrastrutturali: particolare preoccupazione destano il mai sopito confitto tra Azerbaigian e Armenia sul Nagorno-Karabakh e la situazione in Georgia, con la presenza militare russa nelle province secessioniste di Abkhazia e Ossezia del Sud. (Res)