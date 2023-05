Tivoli: omertà e paura, così l'ex professore abusava dei ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omertà e la paura avrebbero contribuito a nascondere anni di abusi sui minorenni commessi da un ex professore di religione, oggi 46enne, e indagato dalla procura di Tivoli perché sospettato di aver perpetrato violenze sessuali ai danni di ragazzini maschi tra i 10 e i 15 anni. A permettere l'avvio delle indagini è stato il coraggio di una delle vittime: un giovane, raggiunta la maggiore età, ha deciso di denunciare. "Abbiamo respirato aria di omertà", ha detto il procuratore Francesco Menditto. Ed è così che sono andati avanti gli abusi. La procura sostiene di aver accertato almeno quattro vittime: una per violenze subite dal 2016 al 2020, un'altra per episodi che risalgono al 2021, un terzo caso è collocabile tra il 2018 e il 2020, mentre il quarto è ancora in fase di indagine e riconducibile al giovane ospite di una casa famiglia di Roma dove l’indagato ha lavorato fino all’arresto. (segue) (Rer)