Taiwan: ministero Commercio Cina, Usa gestiscano "con cautela" relazioni con Taipei

- La Cina contesta fermamente l'accordo raggiunto tra Taiwan e gli Stati Uniti nell'ambito della loro iniziativa commerciale, e invita Washington a gestire "con cautela gli scambi economici con Taipei". È quanto si legge in una nota diramata oggi dal ministero del Commercio cinese. La scorsa settimana, i rappresentanti commerciali di Taiwan e Usa hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sulla prima fase della loro Iniziativa commerciale per il XXI secolo, lanciata a giugno 2022 allo scopo di promuovere "innovazione e crescita inclusiva per i nostri lavoratori e le nostre imprese". Con otto capitoli e oltre 80 articoli, la prima fase dell'accordo rappresenta il patto commerciale più dettagliato elaborato da Taiwan e dagli Usa dal 1979, anno in cui i legami bilaterali furono formalmente interrotti. L'intesa non contempla riduzioni o esenzioni tariffarie, ma delinea disposizioni utili a regolamentare l'interscambio, come procedure doganali, normative sul contrasto della corruzione e sulla regolamentazione interna dei servizi. Le squadre negoziali di Taiwan e Stati Uniti hanno sinora tenuto due cicli di negoziati nell'ambito dell'iniziativa: il primo è si è svolto a New York l'8 e il 9 novembre 2022, seguito da quello a Taipei dal 14 al 17 gennaio 2023. (Cip)