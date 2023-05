Turchia: ministro Difesa, “neutralizzati” 19 membri del Pkk lungo il confine con la Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza turche hanno "neutralizzato" 19 membri del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) lungo il confine con la Siria. Lo ha riferito oggi in un comunicato stampa il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, durante un evento nella città di Kayseri, nel centro del Paese, sottolineando che “nell'ultimo mese, sono stati neutralizzati 126 presunti terroristi”. Akar ha dichiarato: "La nostra lotta contro il terrorismo continua a ritmo crescente”, aggiungendo che "i terroristi hanno due strade da percorrere: o si arrendono o spariscono. Non hanno altra scelta". Secondo le autorità turche, in 40 anni di attività, il Pkk (considerato organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea) è stato responsabile della morte di oltre 40.000 persone, comprese le donne e bambini. (Tua)