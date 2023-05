Lazio: Tiero (Fd'I), saldi estivi dal 6 luglio, via libera della commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in commissione Sviluppo economico "abbiamo dato parere favorevole allo schema di delibera che fissa l'inizio dei saldi estivi al 6 luglio e il termine di 45 giorni coincidente con il 19 agosto". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. "Il provvedimento - aggiunge - è stato illustrato in undicesima commissione da Umberto Cerasoli, dirigente regionale dell'Area commercio e artigianato, il quale ha spiegato che si tratta di una decisione presa all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 23 marzo scorso, per uniformare la data di inizio dei saldi su tutto il territorio nazionale. Resta fermo il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di inizio saldi", conclude Tiero.(Com)