Roma: Casini-Leoncini (Iv), ancora nessun bando per concessioni chioschi di Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, hanno presentato oggi in Assemblea capitolina una mozione "urgente sul blocco dell'attività dei chioschi di Capocotta, una questione che rischia di compromettere la prossima stagione balneare su una porzione importante di litorale". Lo affermano Casini e Leoncini in una nota. "Il Comune di Roma infatti non ha ancora predisposto il nuovo bando per la gestione dei punti ristoro e servizi di assistenza ai bagnanti, con la conseguenza che i chioschi storici della spiaggia di Capocotta, presidi di sicurezza dell'area, devono nel frattempo chiudere i battenti senza possibilità di riaprire a breve. Oltre ai disagi per i cittadini e al danno economico per gli operatori - proseguono -, la situazione si profila disastrosa pure dal punto di vista della tutela dell'ecosistema naturale della zona, dal momento che queste attività imprenditoriali garantiscono anche la pulizia dell'arenile e la salvaguardia delle dune e delle biodiversità". (segue) (Com)