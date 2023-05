© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovena, Natasa Pirc Musar, ha inviato le sue "condoglianze alle famiglie delle vittime" delle alluvioni in Emilia-Romania. "La Slovenia ha già offerto aiuto. Puoi contare su di noi", ha scritto Pirc Musar in un tweet scritto in italiano rispondendo a un altro tweet pubblicato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (Seb)