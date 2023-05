Speciale infrastrutture: Labriola (Tim, dobbiamo cambiare le regole dell'industria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Intanto il ministro Urso ha confermato che il governo approverà un decreto di aiuti per le telecomunicazioni. Si parla di un miliardo e mezzo concentrato sui costi dell'energia: "Debbo dire che stiamo incontrando molta maturità sia nel dialogo con il governo, che con le istituzioni come l'Agcom. Si tratta di un segnale di miglioramento rispetto al passato che ci lascia più tranquilli per il futuro". Si avvicina la separazione della Rete. Labriola aveva iniziato ad occuparsene 10 anni fa, quando gli chiesero di preparare la societarizzazione della infrastruttura. Poi si è tutto fermato: "E' l'opzione principale per ridurre il debito. Ormai se tieni insieme servizi e infrastrutture hai difficoltà a valorizzare entrambi gli asset. Sono tipologie di azienda con differenti tipi di investitore. Ora ci troviamo di fronte alla necessità di ingenti investimenti legati alla copertura in fibra, ma si tratta di attività simili a quelle di Terna, o Autostrade. Hai bisogno di caratteristiche differenti". "Per capirlo - aggiunge - basta considerare che siamo una telco che ha un livello di capex da società infrastrutturale. Separare le cose aiuterà a cristallizzare i due modelli di business e creare valore". Tutto dipenderà dal prezzo: "Siamo in una fase delicata e si tratta di elementi confidenziali, ma voglio dire che quando in un cda ci sono discussioni dialettiche non significa che qualcosa non funzioni. Sfido chiunque a dire che in consiglio non debba esserci contraddittorio. Ripeto una frase che ho già usato al Mobile World Congress di Barcellona: 'inaction is not an option', stare fermi non è un'opzione. Ma oggi noi chiediamo che si muovano soprattutto i regolatori", ha concluso Labriola. (Res)