Speciale infrastrutture: Cina, direttore generale Aiea Rafael Grossi ha iniziato visita di 5 giorni a Pechino

- “È una questione che ha a che fare con l’intero ambiente marino e la salute pubblica. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica è la più importante organizzazione intergovernativa nel campo del nucleare e auspichiamo che il suo gruppo di lavoro adotti una postura oggettiva, imparziale e scientifica”, ha evidenziato Zhang. “Pechino - ha dunque aggiunto – vuole rafforzare la cooperazione a tutto campo con l’Aiea e rispondere alle minacce alla sicurezza internazionale”. Prima del colloquio, Grossi e Zhang hanno siglato un accordo incentrato sullo sviluppo di piccoli reattori modulari e lo sviluppo di infrastrutture per l’energia nucleare. Hanno inoltre assistito alla firma di una serie di accordi di cooperazione tra l’Agenzia nazionale cinese per l’energia atomica e l’Aiea, che spaziano dall’energia nucleare alla risposta al cambiamento climatico passando per il trattamento del cancro. (Cip)