Speciale infrastrutture: Spagna, Acciona, Iberdola e Endesa in gara per fornire energia ad aeroporti Aena

- Le aziende spagnole Acciona, Iberdrola ed Endesa sono in gara per aggiudicarsi il contratto di fornitura di energia elettrica fino al 2028 per tutti gli aeroporti di Aena, il principale ente gestore in Spagna. Il valore è di circa 450 milioni di euro. Iberdrola ed Endesa hanno presentato offerte per i sette lotti in cui è stato suddiviso il processo, mentre Acciona non ha presentato offerte per gli aeroporti delle Baleari e delle Canarie. I lotti che hanno suscitato maggiore interesse sono quelli per la fornitura di energia alla Galizia, a Madrid, ai Paesi Baschi (lotto 1), agli aeroporti della divisione nord (lotto 2) e a quelli di Centro Sur e Levante (lotto 3). I primi due lotti da soli hanno un valore stimato di 215 milioni di euro, circa la metà dell'intero contratto del gestore aeroportuale. La gara pone le basi affinché Aena diventi un prosumatore di energia, consumando la propria energia rinnovabile e, allo stesso tempo, utilizzando il surplus generato negli impianti fotovoltaici per il resto delle infrastrutture di rete. Secondo la documentazione di Aena, nel corso del periodo contrattuale saranno installati altri tredici impianti, per una capacità totale di 300 megawatt. Tra gli aeroporti che ospiteranno questi impianti ci sono Madrid-Barajas, Barcellona-El Prat e Jerez. (Spm)