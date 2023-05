Speciale infrastrutture: Scuola, Fit-Cisl Lazio, domani incontro con studenti a Cave su rispetto mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli incontri con gli alunni delle scuole, la premiazione dei giovani che si impegnano su temi sociali, sono sempre momenti che restano indelebili nella memoria - sottolinea Masucci -. È fondamentale continuare a rafforzare una cultura di contrasto alla vandalizzazione dei mezzi, che sono un patrimonio collettivo, diffondendo al contempo l'attitudine al rispetto degli autisti e dei lavoratori del comparto, che faticano quotidianamente per garantire un servizio essenziale e sono sempre più spesso ripagati con aggressioni e attacchi. Sentire l'emozione dei ragazzi, costruire un futuro insieme attraverso il dialogo, è fondamentale per una società migliore - aggiunge -, che non può basarsi solo su infrastrutture materiali, ma deve poggiare sulla responsabilizzazione di ogni singolo individuo, di qualsiasi età". (Com)