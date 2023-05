Speciale infrastrutture: Sardegna, assessore Ambiente, Regione impegnata per conservazione patrimonio ambientale Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra i temi strategici particolare importanza riveste quello relativo ad una 'Sardegna +verde' - ha sottolineato l'Assessore dell'Ambiente - L'obiettivo è quello di realizzare forme di turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità. Tra le varie linee di intervento, lo sviluppo di un'offerta ecoturistica, migliorando l'accessibilità delle destinazioni con infrastrutture di mobilità sostenibile; lo sviluppo di prodotti turistici sostenibili per rafforzare, destagionalizzare e diversificare l'offerta; la realizzazione di interventi materiali e immateriali per la fruizione turistica consapevole e responsabile". L'assessore ha poi ricordato che "la Rete ecologica regionale comprende le Aree protette nazionali (Parchi e Aree marine), quelle regionali (Parchi, Monumenti naturali, Aree di rilevante interesse naturalistico) e i 128 siti della Rete Natura 2000 (Zsc, Sic e Zps). Un patrimonio di elevata ricchezza, oggetto di continui strumenti di tutela, ma che merita sempre di più nel campo della valorizzazione. In Sardegna abbiamo un sistema naturale, paesaggistico, artistico e culturale, che anche attraverso la promozione dei territori dell'interno rappresenta un tassello importante per lo sviluppo economico dell'Isola e la lotta allo spopolamento". (Rsc)