Speciale infrastrutture: Decreto Ponte, Bonelli (Avs), sottrae 15 miliardi euro a urgenze Paese

23 luglio 2021

- "Il nostro obiettivo non deve essere quello di realizzare il ponte sullo Stretto da 15 miliardi di euro, ma di trovare risorse per far fronte all'emergenza del dissesto idrogeologico e per le regioni alluvionate che stanno già pagando il prezzo della crisi climatica, per questo motivo le dichiarazioni di Matteo Salvini riguardo al ponte sono indecenti e si aggiungono alla lunga lista di scelte sbagliati e miopi per il nostro Paese, che questa destra continua a proporre". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: "L'Italia ha bisogno di individuare le priorità urgenti da affrontare, in particolare la messa in sicurezza del territorio, che rappresenta una priorità fondamentale. Come stabilito dall'articolo 1176 del Codice civile, gli amministratori, pubblici o privati, dovrebbero comportarsi come un buon padre di famiglia, e io aggiungo una buona madre di famiglia. In Italia, tuttavia, manca questa attenzione alle priorità e manca un senso di responsabilità. Come dimostrato dai dati dell'Ispra, il 94 per cento del territorio italiano è a rischio idrogeologico, e ci ritroviamo con un ministro per le Infrastrutture che continua a propinare la storia propagandistica del ponte sullo Stretto. Dirottiamo immediatamente le risorse previste per il ponte verso le comunità locali, concentriamo gli sforzi sul sostegno alle regioni colpite dalle alluvioni e dal dissesto idrogeologico, fornendo le risorse necessarie per garantire la sicurezza delle persone e dei loro beni. Ribadiamo l'urgenza di istituire un tavolo di confronto che coinvolga sia il governo che le opposizioni per delineare un patto per il Clima, accelerando l'adozione di misure efficaci per affrontare il cambiamento climatico, il dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio". (Com)