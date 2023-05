Speciale infrastrutture: Sardegna, Bonomi (Confindustria), Einstein Telescope progetto importante per lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Einstein Telescope è un progetto per il quale bisogna lavorare tutti uniti. Lo ha detto il presidenti Confindustria ieri a Cagliari a Cagliari davanti alla platea di imprenditori, riunita nella sede cagliaritana dell'associazione degli industriali per il forum "Insieme per lo sviluppo". Per il numero uno di Confindustria l'Einstein Telescope “rappresenta il futuro ma ha senso solo se si fanno altre infrastrutture”. L'incontro nella sede di Confindustria a Cagliari è stato un'opportunità per stimolare la collaborazione a sostenere la candidatura di Sos Enattos ad ospitare l’ET, considerato come un’opera assolutamente straordinaria sul piano scientifico, tecnologico ed industriale, che può rappresentare per l’Italia e per la Sardegna, un’occasione irripetibile di sviluppo economico e sociale. Gli imprenditori sardi nell’evidenziare le opportunità e l’importanza dell’Einstein Telescope, hanno rinnovato la richiesta di attenzione sulle criticità da risolvere, che oggi continuano a compromettere la competitività delle imprese sarde: superamento dei livelli infrastrutturali minimi, collegamenti e continuità territoriale, energia, calo demografico. (Rsc)