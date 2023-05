Speciale infrastrutture: Veneto, assessore Agricoltura, incontro con Anbi e Consorzi di bonifica su siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federico Caner, assessore regionale all'Agricoltura e Turismo, ha incontrato a palazzo Balbi i rappresentanti di Anbi Veneto e dei Consorzi di Bonifica regionali. Al centro dell'incontro un confronto sulla situazione e altri temi legati alla siccità. "Questo tavolo di confronto con i Consorzi di bonifica e Anbi Veneto, fortemente voluto da tutti, serve non solo per fare il punto sulla gestione della risorsa idrica, ma anche per pianificare adeguatamente quella che si prospetta un'altra estate 'calda' per le nostre colture”, ha spiegato Caner, che ha aggiunto: “Oggi abbiamo parlato di invasi, di sanzioni, di opere da realizzare di concerto con il ministero delle Infrastrutture, di sistemi di difesa idraulica e di programmazione, ma abbiamo anche fatto il punto sugli aiuti che i nostri Consorzi di bonifica hanno inviato ai colleghi dell'Emilia Romagna". L'assessore ha poi raccontato: "Oggi è emerso anche il grande senso di solidarietà del Veneto, corso in aiuto alle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna. Dopo un primo invio, giovedì 18 maggio, di 23 uomini da parte dei Consorzi di Bonifica Alta Pianura Veneta e Acque Risorgive, negli ultimi due giorni sono partite per la Romagna nuove squadre, anche da altri comprensori di bonifica del Veneto, per ulteriori 37 persone, più numerosi mezzi e motopompe. Un impegno attivo per asciugare le campagne romagnole che intende contraccambiare l'aiuto arrivatoci in occasione della tempesta Vaia. Uno scambio reciproco, che evidenza lo spirito di collaborazione e solidarietà tra regioni e uomini, che hanno a cuore la salvaguardia dell'ambiente e di coloro che vivono e lavorano in questi luoghi devastanti da eventi climatici imprevedibili". (Rev)