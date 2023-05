Speciale infrastrutture: Bain Banking Event 2023, 45 per cento clienti banche è digital only

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 57 per cento dei clienti viene oggi servito da una banca digitale. Le banche italiane, infatti, stanno accelerando i propri investimenti sulle infrastrutture tecnologiche, con focus particolare su cloud, core banking, data e automation. Inoltre, l’85 per cento dei clienti ha cambiato il proprio comportamento di acquisto in logica Esg, e il 75 per cento degli investitori tiene in considerazione questi criteri nelle proprie scelte di investimento. Inoltre, la sostenibilità è sempre più centrale anche nella gestione dei talenti: 8 Millennial su 10 mettono le iniziative Esg tra i driver chiave di scelta del lavoro. “La sfida oggi, per le banche, è muoversi da Esg come area di compliance a Esg come leva di business”, ha concluso Luca Penna. (Com)