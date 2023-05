Giordania-Siria: ministri Industria e Affari sociali discutono di cooperazione al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Giordania e Siria e i meccanismi di azione congiunta sono stati al centro del colloquio fra il ministro dell’Industria e del Commercio giordano, Youssef al Chamali, e il titolare del dicastero degli Affari sociali siriano, Louay al Munajid, a margine della 49esima sessione della Conferenza araba sul lavoro in corso al Cairo, in Egitto. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero dell’Industria di Amman. Al Chamali ha espresso il proprio ottimismo “per il ritorno della Siria nella Lega araba”, sottolineando che “il governo, seguendo le direttive del re Abdullah II, apre le porte alla cooperazione con i siriani”. Nel corso del colloquio, il ministro ha illustrato le competenze giordane nei settori della sicurezza sociale e della formazione professionale e tecnica. Da parte sua, il ministro siriano ha elogiato la cooperazione con Amman e la profondità delle relazioni. Inoltre, ha plaudito alle “svariate esperienze giordane nei settori del lavoro, della formazione e della riabilitazione”, chiedendo di organizzare un incontro per lo scambio di competenze. (Lib)