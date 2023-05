G20: riunione sul turismo nel Kashmir, per Arabia Saudita e Turchia presenti operatori viaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sessantuno delegati di 29 Paesi stanno partecipando a Srinagar, nel Territorio di Jammu e Kashmir, alla terza riunione del gruppo di lavoro del G20 sul turismo sotto la presidenza dell’India. Lo ha reso noto lo sherpa Amitabh Kant. “Tutti i paesi del G20, ad eccezione della Cina, stanno partecipando alle riunioni del gruppo di lavoro a Srinagar (…) I viaggi e il turismo sono un’attività totalmente del settore privato, quindi i loro operatori turistici e agenzie di viaggio (Turchia e Arabia Saudita) sono qui. Ci sono 61 partecipanti da 29 Paesi. Posso dire che l’incontro sul turismo a Srinagar ha avuto una risposta eccezionale. I Paesi non vengono per vari motivi”, ha riferito il funzionario parlando con i giornalisti. “The Indian Express”, “Hindustan Times” e altre testate indiane precisano che, oltre al boicottaggio della Cina, l’Arabia Saudita e la Turchia hanno deciso di non inviare rappresentanti dalle rispettive capitali, così come l’Indonesia, che ha inviato personale dell’ambasciata di Nuova Delhi, mentre l’Egitto, Paese ospite, ha scelto di non partecipare. Il luogotenente governatore del Jammu e Kashmir (a capo dell’amministrazione speciale del Territorio), Manoj Sinha, ha tenuto una conferenza stampa esprimendo soddisfazione per i miglioramenti sul fronte del terrorismo, che a suo dire hanno permesso al Kashmir di entrare in “una nuova era aperta alla crescita, alla pace e allo sviluppo”. Anche il sottosegretario dell’ufficio del primo ministro del governo centrale, Jitendra Singh, ha parlato di “un momento di ringiovanimento e reincarnazione” dopo “due generazioni perse”. (segue) (Inn)