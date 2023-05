G20: riunione sul turismo nel Kashmir, per Arabia Saudita e Turchia presenti operatori viaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo, Gangapuram Kishan Reddy, ieri, nella giornata inaugurale, ha aperto l’evento collaterale sul tema “Turismo cinematografico per la crescita economica e la tutela culturale” e ha presentato una bozza della strategia nazionale, il cui obiettivo è sviluppare 300 nuove mete turistiche nel Jammu e Kashmir. Reddy ha sottolineato che il momento è propizio, ricordando la recente conquista di due premi Oscar per i film indiani “Rrr” (per la miglior canzone originale) e “Raghu, il piccolo elefante” (per il miglior cortometraggio documentario). La riunione, che si concluderà domani, ha all’ordine del giorno discussioni e deliberazioni sui cinque temi prioritari individuati dal governo indiano: il turismo verde; la digitalizzazione; lo sviluppo delle competenze; le micro, piccole e medie imprese; la gestione delle destinazioni. La prima riunione del gruppo di lavoro sul turismo, nella quale sono state approvate le cinque priorità, si è svolta dal 7 al 10 febbraio nel Gujarat, nel Rann di Kutch. La seconda si è tenuta a Siliguri e Darjeeling, nel Bengala Occidentale, e si è concentrata sulla preparazione di una “roadmap” per collegare il turismo e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la cui elaborazione è uno degli obiettivi del gruppo di lavoro insieme alla dichiarazione finale. (segue) (Inn)