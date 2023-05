G20: riunione sul turismo nel Kashmir, per Arabia Saudita e Turchia presenti operatori viaggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha deciso di boicottare la riunione per la scelta della sede nel Kashmir, territorio conteso tra India e Pakistan. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, lo ha annunciato venerdì 19 maggio: “La Cina si oppone all’organizzazione di qualsiasi tipo d’incontro del G20 in un territorio oggetto di disputa, e non parteciperà a una tale riunione”. Le relazioni tra la Cina e l’India sono divenute particolarmente turbolente negli ultimi anni, in particolare dopo lo scontro fra truppe dei due eserciti avvenuto nel giugno del 2020 nella regione del Ladakh, nel settore occidentale della Linea di controllo effettivo (Lac), la zona di confine contesa tra i due Paesi. La condanna della Cina si è aggiunta a quella del Pakistan (che non fa parte del G20), il cui ministero degli Esteri si era già espresso con un comunicato l’11 aprile, manifestando “forte indignazione” e “sconcerto”. (segue) (Inn)