G20: riunione sul turismo nel Kashmir, per Arabia Saudita e Turchia presenti operatori viaggi (4)

- Ieri il ministro degli Esteri pachistano, Bilawal Bhutto Zardari, è tornato sulla questione, pronunciando un discorso all’assemblea legislativa dell’Azad Jammu e Kashmir (il Kashmir amministrato dal Pakistan). “L’India cerca subdolamente di convincere il mondo che il Jammu e Kashmir non è altro che una parte indiscussa del suo territorio. Ma la storia ricorda che fu l’India a portare al Consiglio di sicurezza il Jammu e Kashmir, la disputa sul Jammu e Kashmir, come una disputa ancora da risolvere. Lì, lo status controverso del Jammu e Kashmir è stato riconosciuto a livello internazionale”, ha dichiarato Bhutto Zardari. Oltre che di violare il diritto internazionale il ministro ha accusato Nuova Delhi di aver trasformato “il Kashmir occupato” in “una prigione a cielo aperto” per i musulmani, vittime di “detenzioni arbitrarie, torture, uccisioni extragiudiziali”, con i “media imbavagliati” e nella “completa impunità”. L’esponente del governo del Pakistan, inoltre, ha contestato il cambiamento di assetto del 2019, con cui Nuova Delhi ha privato il Kashmir dello statuto speciale e dell’autonomia. (segue) (Inn)