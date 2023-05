G20: riunione sul turismo nel Kashmir, per Arabia Saudita e Turchia presenti operatori viaggi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa è un’altra dimostrazione dell’arroganza dell’India sulla scena mondiale (…) L’India sta abusando della sua posizione di presidente del G20 (…) La facciata di normalità dell'India in Kashmir si scontra con la dura realtà”, ha proseguito Bhutto Zardari, riferendosi alla riunione di Srinagar. Il ministro, facendo appello all’attenzione della comunità internazionale, ha chiesto all’India di “annullare le sue azioni unilaterali e illegali del 5 agosto 2019”; “attuare pienamente le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e consentire al popolo del Kashmir di esercitare liberamente il proprio diritto all’autodeterminazione attraverso un referendum”; “fornire solenni assicurazioni che non cambierà la composizione demografica dei territori occupati”; “fermare le sue violazioni dei diritti umani”; “abrogare le sue draconiane leggi di emergenza, ritirare la sua massiccia presenza militare”; fornire un accesso senza ostacoli all’Onu, all’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic), alle organizzazioni per i diritti umani e ai media internazionali. “Vogliamo buoni rapporti con i nostri vicini, compresa l’India. Tuttavia, i buoni rapporti possono essere raggiunti solo attraverso la risoluzione delle controversie”, ha affermato Bhutto Zardari, sottolineando che “il Pakistan non può ignorare ciò che accade in Jammu e Kashmir” e che “la parola Pakistan è incompleta senza Kashmir”. (segue) (Inn)