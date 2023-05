Maltempo: Meloni, 580 milioni per cassa integrazione fino a 90 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto varato dal Consiglio dei ministri prevede “la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, una misura coperta fino a 580 milioni di euro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del Cdm per fronteggiare l’emergenza maltempo. “C'è anche una una tantum fino a tremila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, con copertura fino a 300 milioni di euro”, ha aggiunto. (Rin)