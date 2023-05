Ucraina: ministro Difesa tedesco Pistorius, nessun rischio di escalation con fornitura F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fornitura di caccia F-16 all'Ucraina non rappresenta “alcun rischio di escalation” nella guerra che la Russia ha mosso contro il Paese. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, a margine della riunione con i colleghi dell'Ue oggi a Bruxelles. Pistorius ha aggiunto che la Germania non parteciperà alla “coalizione internazionale” dei Paesi che intendono trasferire gli F-16 all'ex repubblica sovietica perché non dispone di questi caccia. A ogni modo, il governo federale sta valutando se e come contribuire all'addestramento dei piloti ucraini per l'impiego di tali aerei da combattimento. Il ministro della Difesa tedesco ha quindi evidenziato che l'Ucraina deve essere sostenuta “con tutti i mezzi conformi al diritto internazionale e che si possono fornire al fine di vincere la guerra”. (Geb)